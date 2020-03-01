Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okunacak
|01 Mart 2020 20:32
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve millet için dua edileceğini belirtti.
Vatandaşları, sabah namazında camileri doldurmaya çağıran Erbaş, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyor, Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı #BaharKalkanı Harekatının zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz. pic.twitter.com/Q4zJJovjv5Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 1, 2020
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