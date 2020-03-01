Kendisini 'göçmen kaçakçısı' olarak tanıtan kişi tutuklandı
Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|01 Mart 2020 20:36
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Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'nin Enez ilçesi Çatalköy'de bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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