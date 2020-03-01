1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma tutuklama

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 01 Mart 2020 20:41
Yazdır
Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma tutuklama

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 kahramanın şehit olmasının ardından Twitter hesabından, halkı tahrikle düşmanlığı sevk veya aşağılama suçu içerikli provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan A.D. isimli bir kişi Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kendisini 'göçmen kaçakçısı' olarak tanıtan kişi tutuklandı
01 Mart 2020 20:36		 2 kuzen, kız çocuklarına cinsel istismardan tutuklandı
01 Mart 2020 19:11
Uşak'ta polise ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
29 Şubat 2020 21:52		 Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı
28 Şubat 2020 17:35
Mansur Yavaş hakkındaki dava sürüyor
28 Şubat 2020 12:18		 Çarşaflı kuyumcu soyguncuları 'suç makinesi' çıktı
27 Şubat 2020 19:39
Uçakta 'FETÖ'cüyüm' diye olay çıkaran kadına tahliye
27 Şubat 2020 17:19		 Ceren Damar Şenel cinayeti davası istinafa taşınacak
27 Şubat 2020 15:57
İnternet üzerinden sattığı ipleri göndermedi, 5 yıl hapis cezası yedi
27 Şubat 2020 15:29		 Eski hakim ve eşi cinayet sanığı oldu
27 Şubat 2020 14:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - Sınır birliklerine tank ve obüs sevkiyatı21:47 - 41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı21:40 - Mustafa Yumlu: Kefenimle İdlib'e gitmeye hazırım21:33 - Palandöken: Doğalgaz'da ÖTV yüzde 1'e düşürülsün21:27 - Görüntü İdlib semalarından! Mehmetçikten sevgilerle21:21 - Futbolcular sahaya bere ve askeri üniformayla çıktı21:16 - Göçmenler engel dinlemedi, Yunanistan'a böyle geçti21:10 - Galatasaray evinde 7 maçtır yenilmiyor21:04 - Fahrettin Altun'dan 'Şehitler tepesi' açıklaması20:58 - Koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor
20:52 - Görevden alınan başkan: Bu CHP'ye yapılmış bir eylem20:46 - Mültecilerin kıyıya çıkmasına izin verilmiyor20:41 - Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma tutuklama20:36 - Kendisini 'göçmen kaçakçısı' olarak tanıtan kişi tutuklandı20:32 - Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okunacak20:27 - İdlib'de yaralanan iki asker, evlerine getirildi20:23 - Bakan Soylu, ülkemizden ayrılan göçmen sayısını açıkladı20:19 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidinin evine ziyaret
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten para göndermek 1 TL
YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
FETÖ'cüler İrancı kesildi
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
İdlip'te rejime verilen süre doldu
Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 4
Soylu'nun ulkeden ayrilan multeci sayılarını paylaşması 1
zalgiris kaunas 1
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
27.02.2020 başakşehir vs sporting lizbon maçı 1
Bağırarak konuşmak 3
Yunanistan'in mültecilere insanlik disi muamelesi 2
sır 2
selçuk bayraktar 5
petito ayıcık 4
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam