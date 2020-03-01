Mültecilerin kıyıya çıkmasına izin verilmiyor
Yunan adalarına botla yanaşan göçmenlere karşı toplanan Yunanlı kalabalık, bottakilerin adaya çıkmasına izin vermedi.
|01 Mart 2020 20:46
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Yunan adalarına botla yanaşan göçmenlere karşı toplanan Yunanlı kalabalık, bottakilerin adaya çıkmasına izin vermedi.
Türkiye'nin kapıları açmasının ardından Avrupa hayaliyle yola düşen göçmenler, zorlu mücadelenin ardından deniz yoluyla Kuşadası, Çeşme ve Ayvalık bölgelerinden Yunan adalarına ulaşmalarına rağmen insanlık dışı uygulamalarla karşılaşıyor.
Sisam, Sakız ve Midilli gibi Yunan adalarına deniz yoluyla ve botlarla ulaşan göçmenlerin, Yunanlılar tarafından kıyıya çıkmasına izin verilmiyor.
Polisin dışında Yunanlıların da göçmenleri almamak için olaylara müdahale etmesi dikkat çekiyor.
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