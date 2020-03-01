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Koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Bahreyn'de 47'ye, Irak'ta 19'a çıktı.
 01 Mart 2020 20:58
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Koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Bahreyn'de 47'ye, Irak'ta 19'a çıktı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede beşi Bahreyn, biri Suudi Arabistan vatandaşı olmak üzere altı kişide daha virüs tespit edildiği ve salgına yakalananların sayısının 47'ye ulaştığı belirtildi.

Söz konusu altı kişinin İran'dan geldiği kaydedilen açıklamada, hastaların tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu ifade edildi.

Ülkede salgınla mücadele için eğitim öğretime 26 Şubat'tan itibaren iki hafta ara verilmişti.

- Irak'ta vaka sayısı 19'a çıktı

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan kısa bir süre önce dönen altı kişide Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bunlardan ikisinin başkent Bağdat, diğer dördünün Süleymaniye vilayetinden olduğu belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Süleymaniye'deki vakalardan üçünün aynı aileden olduğu bildirildi.

Irak'ta daha önce Necef, Kerkük ve Bağdat vilayetlerinde 13 Kovid-19 vakası tespit edilmişti.
Anadolu Ajansı
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