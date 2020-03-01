Koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor
|01 Mart 2020 20:58
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Bahreyn'de 47'ye, Irak'ta 19'a çıktı.
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede beşi Bahreyn, biri Suudi Arabistan vatandaşı olmak üzere altı kişide daha virüs tespit edildiği ve salgına yakalananların sayısının 47'ye ulaştığı belirtildi.
Söz konusu altı kişinin İran'dan geldiği kaydedilen açıklamada, hastaların tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu ifade edildi.
Ülkede salgınla mücadele için eğitim öğretime 26 Şubat'tan itibaren iki hafta ara verilmişti.
- Irak'ta vaka sayısı 19'a çıktı
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan kısa bir süre önce dönen altı kişide Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, bunlardan ikisinin başkent Bağdat, diğer dördünün Süleymaniye vilayetinden olduğu belirtildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Süleymaniye'deki vakalardan üçünün aynı aileden olduğu bildirildi.
Irak'ta daha önce Necef, Kerkük ve Bağdat vilayetlerinde 13 Kovid-19 vakası tespit edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 35'e yükseldi
01 Mart 2020 17:32
|İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha öldü
01 Mart 2020 14:05
|Japonya'da virüs nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti
01 Mart 2020 12:25
|Küçük kızın bomba sesinden korktuğu anlar yürek sızlattı
01 Mart 2020 11:56
|Tayland'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
01 Mart 2020 11:35
|İngiltere güvenli tatil için 'Türkiye'yi önerdi
01 Mart 2020 11:27
|Rus gazeteci: Türk askerinin SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi
01 Mart 2020 11:20
|Virüs yayılmaya devam ediyor... En son Ermenistan'da tespit edildi
01 Mart 2020 10:46
|Katil Esad'ın sicili kabarık
01 Mart 2020 09:01
|Çin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 872'ye çıktı
01 Mart 2020 07:15