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Galatasaray evinde 7 maçtır yenilmiyor

Gençlerbirliği maçı ile birlikte Süper Lig'de üst üste 8. galibiyeti alan ve ligde bu sezonki en uzun galibiyet serisini yakalayan Galatasaray, şampiyonluk yarışına kayıpsız olarak devam etti.
 01 Mart 2020 21:10
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Galatasaray evinde 7 maçtır yenilmiyor

Gençlerbirliği maçı ile birlikte Süper Lig'de üst üste 8. galibiyeti alan ve ligde bu sezonki en uzun galibiyet serisini yakalayan Galatasaray, şampiyonluk yarışına kayıpsız olarak devam etti.

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların gollerini Falcao (2) ve Donk kaydetti. Aslan bu sonuçla puanını 48'e yaparak averaj ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Ankara ekibi ise 27 puanda kaldı.

Galibiyet serisi 8'e çıktı

Süper Lig'de son 7 maçından galip ayrılan Galatasaray, bu seriyi Gençlerbirliği karşısında da sürdürdü ve üst üste 8. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezon ligde en uzun galibiyet serisi yakalayan takım oldu. Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etme başarısı gösterdi. Aslan söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Evinde 7 maçtır yenilmiyor

Türk Telekom Stadyum'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Cimbom, oynadığı 7 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı.

Futbolcular golden asker selamı verdi

Galatasaray'ın 3. dakikada Ryan Donk ile bulduğu golden sonra İdlib'te şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular golün ardından hep birlikte 'Asker selamı' vererek destekleri gösterdi.

Falcao ligdeki 8. golünü attı

Sakatlığını atlattıktan sonra formasına kavuşan Radamel Falcao, gollerine Gençlerbirliği karşısında da devam etti. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde rakip fileleri havalandıran Falcao, Gençlerbirliği maçının 33 ve 69. dakikalarında sahneye çıkarak bu sezonki 7. gol sevinci yaşamış oldu. Kolombiyalı golcünün 1 de Türkiye Kupası'nda golü bulunuyor.

Donk'tan hücuma katkılar

Luyindama'nın sakatlığının ardından savunmada Marcao'nun partneri olan Ryan Donk, son haftalarda takımına hücumda da katkı veriyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde gol atan Donk, Gençlerbirliği müsabakasında da gol atmayı başardı. 33 yaşındaki futbolcu maçın henüz 3. dakikasında attığı gole takımını 1-o öne geçirdi. Hollandalı futbolcu bu golle ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Ömer Bayram 10. asistine ulaştı

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performanslarla 11'in değişilmez isimlerinden olan Ömer Bayram asistlerine devam ediyor. Başarılı futbolcu, Gençlerbirliği maçında Ryan Donk'un golünde pası veren isim oldu. 28 yaşındaki futbolcu böylece ligde 10. asistine ulaştı. Ömer, Türkiye Kupası'nda 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 asist yaparken, ligde de 1 kez gol sevinci yaşadı.

Mariano'dan 5. asist

Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla tekrar beğeni kazanan Galatasaray'ın Brezilyalı sap beki Mariano, Gençlerbirliği maçının 33. dakikasında Falcao'nun golünde asisti yapan isim oldu. Mariano böylece ligde 5. asistini gerçekleştirdi. Bu asistlerin 4'ünü ligin ikinci yarısında kaydetti.

Florin Andone 113 gün sonra sahalara döndü

Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım 2019 tarihinde deplasmanda oynanan Gaziantep FK maçının 7. dakikada sakatlanan Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, Gençlerbirliği müsabakasıyla birlikte sahalara döndü. Andone, sakatlığının ardından 113 gün sonra 79. dakikada Radamel Falcao'nun yerine oyuna dahil oldu.

Türk Telekom Stadyumu'nda 40 bin 35 seyirci izledi

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmaya sarı-kırmızılı futbolcular büyük ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabakayı toplam 40 bin 35 seyirci takip etti. Az sayıdaki Gençlerbirliği taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı.

Taylan Antalyalı ligde ikinci kez 11'de başladı

Bu sezon takıma katılan Taylan Antayalı, Galatasaray forması ile 2. kez 11'de başladı. Younes Belhanda'nın kırmızı kart cezası olduğundan dolayı Teknik Direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısında Taylan 11'de şans verdi. 25 yaşındaki futbolcu 90 dakikada sahada kaldı.

Hamza Hamzaoğlu eski takıma karşı

Galatasaray ile teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği'nin başında eski takımına rakip oldu. Maç öncesinde ve maç sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar, eski teknik direktörleri Hamzaoğlu'na tezahüratlarda bulundu. Hamza Hamzaoğlu da taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.
İhlas Haber Ajansı
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