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Göçmenler engel dinlemedi, Yunanistan'a böyle geçti

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler akın akın geldikleri Edirne'den, Yunanistan'ın tüm engellemelerine karşın Meriç Nehri ve tel örgüleri aşarak Yunanistan'a geçiyor.
 01 Mart 2020 21:16
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Göçmenler engel dinlemedi, Yunanistan'a böyle geçti

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor.

İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor.

Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak, tüm engellemeleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.

Binlerce göçmen, Edirne'den Yunanistan'a geçiş yaparken, bu sayı her saat artarak sürüyor.
DHA
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