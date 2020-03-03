MEB'den geçici görevlendirilen müdürlere dair resmi yazı
|03 Mart 2020 09:00
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Milli Eğitim Bakanlığı Personel genel Müdürlüğü 06.02.2020 tarih ve 2750815 sayılı yazılarıyla; İllerde Bakanlık Onayı ile il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğü şube müdürü görevini yürütmek üzere 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirilip görev süresi dolanlardan uygun görülenlerin Valilik görüşü ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesi, görevlendirmesi uygun görülmeyenlerin ise görev sürelerinin bitimi tarihi itibarıyla asıl görevlerine döndürülmelerinin sağlanmasını emretti.
İşte o emir;
Ahmet KANDEMİR
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