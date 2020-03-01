Görüntü İdlib semalarından! Mehmetçikten sevgilerle
|01 Mart 2020 21:27
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Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karada düzenlediği saldırılar sonucu İdlib'de 34 askerimiz şehit oldu. Hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esed rejimine ait yüzlerce hedefi imha etti. Bu hedefler arasında Minnag Askeri Hava Üssü ve Neyrab Askeri Havaalanı gibi stratejik öneme sahip yerler de bulunuyor.
İDLİB SEMALARINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabından, Serakib-Neyrab üstünde komandolar tarafından çekilen bir görüntüyü paylaştı. Görüntünün Neyrab Askeri Havaalanının bombalandıktan sonra orada çekildiğini belirten Ağar, "Bu fotoğraf 011700 Mart 2020'de yani bugün saat 17.00'de KOMANDOLARIMIZ tarafından çekildi. İdlib Serakib-Neyrab üstü. İlgili GÖREV SONRASI, görevi icta eden F-16'larımız karadaki MEHMETÇİKLERİMİZE SEVGİLERİNİ GÖNDERİRKEN" ifadelerini kullandı.
Bu fotoğraf 011700 Mart 2020'de yani bugün saat 17.00'de KOMANDOLARIMIZ tarafından çekildi.#İdlib Serakib-Neyrab üstü.Abdullah Ağar (@abdullahagar2) March 1, 2020
İlgili GÖREV SONRASI, görevi icta eden F-16'larımız karadaki MEHMETÇİKLERİMİZE SEVGİLERİNİ GÖNDERİRKEN. pic.twitter.com/CZplXrh9nv
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