Palandöken: Doğalgaz'da ÖTV yüzde 1'e düşürülsün

Doğal gaz abonelerinin yaşadığı birçok sorun olduğunu hatırlatanTürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "ÖTV oranı yüzde 1'e düşürülmeli. Öte yandan, özellikle başkentte doğal gaz abonelerinin yaşadığı her ay bariz şekilde fark edilemeyecek kadar küçük sayılarla da olsa, ondalık sayılarla tarife satış fiyatları başta olmak üzere birçok sorun da dikkate alınmalı" dedi.

"ÖTV KALDIRILMALI"

Her ay virgüllü sayılarla doğal gaza gizli zam yapılmasının vatandaşı mağdur ettiğini belirten Palandöken, "Doğal gaz günümüzde lüks değil aksine en temel ihtiyaçtır. Bu kış günlerinde bu nedenle Özel Tüketim Vergisi kaldırılmalı ya da oran yüzde 1'e düşürülerek vatandaş rahatlatılmalı" diye konuştu.

"DOĞAL FİYATLARINDA İNDİRİM YAPILMALI"

Doğal gazda yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Kartlı doğal gaz yüklemelerinde her defasında cihaz kullanım bedeli alınması, hatta birçok cihazda aynı fiyata farklı metre küp yüklemeler yapılması, zam geldiğinde, zamlı fiyatın zamdan önce alınmış gaza da yansıtılması, kartlı abonelerin faturalıya geçerken eski cihazın depozitosunun verilmezken, yeni cihazdan yüksek meblağlarda tekrar depozito alınması gibi çok yanlış uygulamalar var. Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında 710 bin vatandaşın maalesef doğal gazı kesildi. Evlerde, iş yerlerinde petek kapatmak zorunda kalan vatandaşlarımız da düşünülerek, yaşanan haksızlıklar son bulmalı ve doğal gaz fiyatlarında indirim yapılmalı" şeklinde söyledi.