1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mustafa Yumlu: Kefenimle İdlib'e gitmeye hazırım

Denizlisporlu Mustafa Yumlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için duygu dolu bir açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım, kefenimi giydim bekliyorum" ifadelerini kullandı.
 01 Mart 2020 21:40
Yazdır
Mustafa Yumlu: Kefenimle İdlib'e gitmeye hazırım

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u konuk eden Denizlispor, mücadeleyi 2-0 kazandı. Mücadelede attığı gol sonrası asker selamı veren Mustafa Yumlu, karşılaşmanın ardından verdiği röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimizi anan Mustafa Yumlu, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz.

Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum.

Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Futbolcular sahaya bere ve askeri üniformayla çıktı
01 Mart 2020 21:21		 Galatasaray evinde 7 maçtır yenilmiyor
01 Mart 2020 21:10
Maçın tribün geliri Mehmetçiğe
29 Şubat 2020 22:08		 Fenerbahçe 1 puanı 90+6'da kurtardı
29 Şubat 2020 22:03
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
29 Şubat 2020 21:03		 Şehitlerin isimlerini söylerken, sözler boğazında düğümlendi
29 Şubat 2020 19:58
Trabzonspor 5 golle geri döndü!
29 Şubat 2020 19:48		 Amatör maçta yumruklar havada uçuştu
29 Şubat 2020 17:48
İdlib şehitleri, Konyaspor-Kasımpaşa maçında unutulmadı
29 Şubat 2020 14:41		 Emre Belözoğlu: Maçlar ertelensin
29 Şubat 2020 09:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - Sınır birliklerine tank ve obüs sevkiyatı21:47 - 41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı21:40 - Mustafa Yumlu: Kefenimle İdlib'e gitmeye hazırım21:33 - Palandöken: Doğalgaz'da ÖTV yüzde 1'e düşürülsün21:27 - Görüntü İdlib semalarından! Mehmetçikten sevgilerle21:21 - Futbolcular sahaya bere ve askeri üniformayla çıktı21:16 - Göçmenler engel dinlemedi, Yunanistan'a böyle geçti21:10 - Galatasaray evinde 7 maçtır yenilmiyor21:04 - Fahrettin Altun'dan 'Şehitler tepesi' açıklaması20:58 - Koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor
20:52 - Görevden alınan başkan: Bu CHP'ye yapılmış bir eylem20:46 - Mültecilerin kıyıya çıkmasına izin verilmiyor20:41 - Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma tutuklama20:36 - Kendisini 'göçmen kaçakçısı' olarak tanıtan kişi tutuklandı20:32 - Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okunacak20:27 - İdlib'de yaralanan iki asker, evlerine getirildi20:23 - Bakan Soylu, ülkemizden ayrılan göçmen sayısını açıkladı20:19 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidinin evine ziyaret
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten para göndermek 1 TL
YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
FETÖ'cüler İrancı kesildi
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
İdlip'te rejime verilen süre doldu
Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tarhana çorbası 4
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıplar verdiriyor 2
bahar kalkanı 2
seni sevmeyen ölsün 2
petito ayıcık 4
Bağırarak konuşmak 3
zalgiris kaunas 1
Kadının erkeğin kaburgasından yaratılması 1
7 dünya 1 gezegen 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam