Mustafa Yumlu: Kefenimle İdlib'e gitmeye hazırım
Denizlisporlu Mustafa Yumlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için duygu dolu bir açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım, kefenimi giydim bekliyorum" ifadelerini kullandı.
|01 Mart 2020 21:40
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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u konuk eden Denizlispor, mücadeleyi 2-0 kazandı. Mücadelede attığı gol sonrası asker selamı veren Mustafa Yumlu, karşılaşmanın ardından verdiği röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.
Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimizi anan Mustafa Yumlu, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz.
Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum.
Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum" dedi.
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