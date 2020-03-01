1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sınır birliklerine tank ve obüs sevkiyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru devam etti.
 01 Mart 2020 21:53
Yazdır
Sınır birliklerine tank ve obüs sevkiyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru devam etti.

Yoğun bir şekilde devam eden sevkiyat bugün de devam etti.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan 20 araçlık konvoy, akşam saatlerinde Kırıkhan'dan geçerek Suriye'deki sınır birliklerine doğru ilerledi.

Sevkiyata ait araçlar, ilçe jandarma komutanlığı tarafından sağlanan geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Alkollü sürücü kaza yaptı, gözyaşlarını tutamadı
01 Mart 2020 22:46		 Sahil Güvenlik, göçmenleri denizde yalnız bırakmıyor
01 Mart 2020 22:28
Habur sınır kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı
01 Mart 2020 19:30		 Yetkisiz çakar kullanmaktan 4 ayda 2 bin 70 kişiye ceza
01 Mart 2020 19:23
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama
01 Mart 2020 19:06		 YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı
01 Mart 2020 17:17
Malatya'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
01 Mart 2020 15:51		 Sağlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler tazminat ödemeyecek
01 Mart 2020 15:28
AFAD: 'Deprem haftasını hazırlıkla değerlendirin'
01 Mart 2020 12:18		 Marmaray aktarmalarında sefer aralığı azalıyor, kapasite artıyor
01 Mart 2020 11:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:41 - Bahçeli ellerini cebinden çıkarmadı23:33 - Bakan Selçuk: Şehitlerimizin emanetine hassasiyetle sahip çıkacağız23:31 - Charles Michel: Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz23:30 - Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye ziyareti23:27 - Rusya: İdlib hava sahasında Türkiye'ye güvenliği garanti edemeyiz23:04 - TSK Güçlendirme Vakfına bağış kampanyası başlatıldı22:52 - Brent petrolün varil fiyatında düşüş22:46 - Alkollü sürücü kaza yaptı, gözyaşlarını tutamadı22:40 - Sputnik'ten gözaltılar ve polis aramasıyla ilgili açıklama22:33 - Akademisyenler sıfır atık için çocuk kitabı yazdı
22:28 - Sahil Güvenlik, göçmenleri denizde yalnız bırakmıyor22:23 - 'Suriyelilere, ev ve işyerlerine saldırı' haberi yalanlandı22:17 - Kuşadası'nda güneşi gören, sahile koştu22:11 - Göçmenlerin için düğün salonunun kapıları açıldı22:06 - AB Konseyi Başkanı, Yunanistan-Türkiye sınırına gidecek22:00 - Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yollarını ayrıldı21:53 - Sınır birliklerine tank ve obüs sevkiyatı21:47 - 41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı
İnternetten para göndermek 1 TL
Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
FETÖ'cüler İrancı kesildi
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
İdlip'te rejime verilen süre doldu
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.02.2020 başakşehir vs sporting lizbon maçı 1
bahar kalkanı 2
ben genelkurmay cumhurbaşkanı Başbakanınızım 1
belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıplar verdiriyor 2
selçuk bayraktar 5
Ersun yanal'in gönderilmesi 2
Bağırarak konuşmak 3
tarhana çorbası 4
Suriyeli mültecilere avrupa kapıları açıldı 2
karadul örümceğinin iyi niyeti 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam