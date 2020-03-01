AB Konseyi Başkanı, Yunanistan-Türkiye sınırına gidecek
|01 Mart 2020 22:06
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 3 Mart Salı günü Yunanistan-Türkiye sınırına gideceğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Michel, "Yunanistan'ın Avrupa sınırlarını korumasını destekliyoruz. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Michel, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 19.40 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıklamıştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'de bulunan Suriyelilere "geçici koruma" uygulamaya devam edildiğini belirterek "Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler. Gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik." açıklamasında bulunmuştu.
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