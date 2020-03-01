Kuşadası'nda güneşi gören, sahile koştu
|01 Mart 2020 22:17
|Yazdır
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hava sıcaklığı 20 derece ölçülürken, güneşli havayı fırsat bilenler, sahile akın etti.
Aydın'ın gözde turizm ilçesi Kuşadası'nda havanın güzel olmasını fırsat bilenler, sahile indi. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu ilçede, sahil kenarındaki çay bahçeleri doldu. Yaklaşık 35 yıldır Kuşadası'nda yaşadığını belirten Mehmet Gelturan (39), "Kuşadası'nda güzel bir pazar günü geçiriyoruz. Güneşli havanın tadını oğlum ve arkadaşlarımla birlikte balık tutarak çıkarmak istedik. Oğlum da ben de balık tutmayı çok seviyoruz. Deniz durgun ve hava sıcakken bu güzel hafta sonunda iyi vakit geçirmek istedik" dedi.
Doğma büyüme Kuşadalı olan Savaş Çırban (32) ise pazar gününü kızı ve eşiyle sahilde dolaşarak geçirmek istediğini dile getirip, "Kuşadası'nı çok seviyoruz. Her şeyiyle çok güzel bir ilçe. Her geçen gün biraz daha güzelleşiyor. Önümüzdeki aylarda sahil bandında da yenileme çalışmaları yapılacak. Yaz döneminde Kuşadası daha güzel olacak" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Göçmenlerin için düğün salonunun kapıları açıldı
01 Mart 2020 22:11
|41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı
01 Mart 2020 21:47
|Mültecilerin kıyıya çıkmasına izin verilmiyor
01 Mart 2020 20:46
|Şanlıurfa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
01 Mart 2020 18:51
|Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
01 Mart 2020 16:14
|İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor
01 Mart 2020 14:25
|Doğum gününü 4 senede bir kutlayabilecek
01 Mart 2020 13:11
|Türk bayrağını gören çocuklar İstiklal Marşı okudu
01 Mart 2020 13:03
|Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf
01 Mart 2020 11:50
|Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
01 Mart 2020 10:51