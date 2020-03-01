'Suriyelilere, ev ve işyerlerine saldırı' haberi yalanlandı
Elbistan Kaymakamlığı, ilçede gerçekleştiği iddia edilen haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
|01 Mart 2020 22:23
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Elbistan Kaymakamlığı, ilçede gerçekleştiği iddia edilen haberleri yalanladı ve açıklamalarda bulundu.
İşte Elbistan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama;
Sosyal medyada çıkan " Elbistan ilçesinde Suriyelilere, ev ve işyerlerine yönelik saldırılar " başlıklı haber ve görüntülere ilişkin açıklama yapma gereği duyulmuştur.
İlçemizde, Suriyelilere veyahut ev ve işyerlerine yönelik hiçbir saldırı söz konusu değildir. Sosyal medyada Elbistan ilçesinde diye araştırılmadan servis edilen görüntülerle de İlçemizin hiçbir ilgisi yoktur.
Kamuoyuna , yurt içi ve dışında yaşayan hemşehrilerimize saygı ile duyurulur.
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