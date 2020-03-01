Sahil Güvenlik, göçmenleri denizde yalnız bırakmıyor
|01 Mart 2020 22:28
|Yazdır
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Avrupa'ya geçmek üzere lastik botlarla denize açılan göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz hazırlıklı durumda beklendiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa'ya geçmek üzere lastik botlarla denize açılan göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz hazırlıklı durumda bekliyoruz. Deniz yolu ile Yunanistan'a geçmek üzere denize açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdiklerinde, Yunan Sahil Güvenlik Botları tarafından orta hatta sürükleniyor, göçmenlerin botlarının benzin hortumları kesilerek hareket etmelerine engel olunuyor. Denizin ortasında hareketsiz halde kalan ve olumsuz deniz koşullarında çaresizliğe terk edilen göçmenlere Sahil Güvenlik Teşkilatı olarak el uzatıyoruz, yaşanan tüm gelişmelere rağmen onları yalnızlığa terk etmiyoruz." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Alkollü sürücü kaza yaptı, gözyaşlarını tutamadı
01 Mart 2020 22:46
|Sınır birliklerine tank ve obüs sevkiyatı
01 Mart 2020 21:53
|Habur sınır kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı
01 Mart 2020 19:30
|Yetkisiz çakar kullanmaktan 4 ayda 2 bin 70 kişiye ceza
01 Mart 2020 19:23
|Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama
01 Mart 2020 19:06
|YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı
01 Mart 2020 17:17
|Malatya'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
01 Mart 2020 15:51
|Sağlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler tazminat ödemeyecek
01 Mart 2020 15:28
|AFAD: 'Deprem haftasını hazırlıkla değerlendirin'
01 Mart 2020 12:18
|Marmaray aktarmalarında sefer aralığı azalıyor, kapasite artıyor
01 Mart 2020 11:03