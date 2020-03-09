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Mali yönden ceza verilen öğretmene hak etmiş olduğu ilave kademeler verilebilir mi?

Yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporlara göre mali yönden ceza verilenlere hak etmiş olduğu ilave kademeler verilebilir mi?
 09 Mart 2020 00:05
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Mali yönden ceza verilen öğretmene hak etmiş olduğu ilave kademeler verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24.01.2020 tarih 1791372 sayılı yazılarıyla; Bir memurun almış olduğu ve MEBBİS sisteminde kayıtlı mali cezasının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi" başlıklı 133. maddesi gereğince özlük dosyasından ve MEBBİS kayıtlarından silinip silinemeyeceği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kademe Ve Kademe İlerlemesi" başlıklı 64. maddesi gereğince son sekiz yıla bir kademe uygulanmasından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda soruları cevaplandırdı.

İşte 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi" başlıklı 133. maddesi;

Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra "Özlük Dosyasından" Silinmesi

Madde 133 - Disiplin cezaları memurun "özlük dosyasına" işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının "özlük dosyasından" silinmesini isteyebilir.

Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar "özlük dosyasına" işlenir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının "özlük dosyasından çıkarılmasına" disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

İşte 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kademe Ve Kademe İlerlemesi" başlıklı 64. maddesi;

Kademe Ve Kademe İlerlemesi

MADDE 64- Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

Bu maddelere göre; ilgililer hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporlarda mali yönden getirilen teklifin, devlet memurlarınca devlete ve/veya kişilere verilen zararların ödetilmesi amacını taşıdığı, disiplin cezası olmadığı; dolayısıyla mali yönden getirilen tekliflerin yukarıda belirtilen madde gereğince özlük dosyasından ve MEBBİS kayıtlarından silinemeyeceği ve anılan kanunun 64'üncü maddesi gereğince bir kademe verilmesine engel teşkil etmeyecektir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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