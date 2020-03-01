Brent petrolün varil fiyatında düşüş
|01 Mart 2020 22:52
|Yazdır
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 50,14 dolardan işlem görüyor.
Dün 52,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 51,02 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,72 azalışla 50,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,53 dolardan alıcı buldu. Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 790'a çıkması ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yeni vakaların artması yatırımcıları endişelendiriyor.
Asya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde petrol talebinin bu yılın ilk yarısında zayıf kalması beklenirken, bu durum petrol fiyatlarının son 14 ayın en düşük seviyesinde seyretmesine neden oluyor. Brent petrolde teknik olarak 50,53 ile 50,80 dolar aralığının direnç, 50,06 ile 49,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İTO, İstanbul'un enflasyon rakamlarını açıkladı
01 Mart 2020 13:39
|Motorin ve benzine ÖTV ile zam yapıldı
29 Şubat 2020 10:13
|Benzin ve motorinde büyük indirim, pompaya yansıyacak
28 Şubat 2020 16:50
|Ekonomistlerin, Şubat ayı enflasyon beklentisi
28 Şubat 2020 16:13
|Tarım işçisinin günlük ücreti arttı
27 Şubat 2020 21:00
|Koronavirüs altın fiyatlarında oynaklığı artırdı
26 Şubat 2020 21:03
|MB: Koronavirüsün ekonomiye etkileri yakından takip ediliyor
26 Şubat 2020 15:21
|Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim
25 Şubat 2020 16:51
|Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı
25 Şubat 2020 14:36
|Benzinde 10 kuruşluk indirim bekleniyor
25 Şubat 2020 09:59