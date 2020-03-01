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Brent petrolün varil fiyatında düşüş

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 50,14 dolardan işlem görüyor.
 01 Mart 2020 22:52
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Brent petrolün varil fiyatında düşüş

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 50,14 dolardan işlem görüyor.

Dün 52,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 51,02 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,72 azalışla 50,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,53 dolardan alıcı buldu. Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 790'a çıkması ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yeni vakaların artması yatırımcıları endişelendiriyor.

Asya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde petrol talebinin bu yılın ilk yarısında zayıf kalması beklenirken, bu durum petrol fiyatlarının son 14 ayın en düşük seviyesinde seyretmesine neden oluyor. Brent petrolde teknik olarak 50,53 ile 50,80 dolar aralığının direnç, 50,06 ile 49,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı
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