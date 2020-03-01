TSK Güçlendirme Vakfına bağış kampanyası başlatıldı
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na, tüm GSM operatörlerinden, "BAĞIŞ" yazarak 1987'ye göndereceğiniz her bir SMS ile 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.
|01 Mart 2020 23:04
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