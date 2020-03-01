Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye ziyareti
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 2 Mart 2020 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 2 Mart 2020 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
|01 Mart 2020 23:30
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Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 2 Mart 2020 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 2 Mart 2020 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır" denildi.
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