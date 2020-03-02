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2 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

 02 Mart 2020 00:03
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2 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edilecek.

(Ankara/05.51)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde toplanacak MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Etkin Kütüphane Projesi İl Halk Kütüphane Müdürleri Koordinasyon Toplantısı ve Proje Tanıtım Etkinliği" açılış törenine katılacak.

(Ankara/09.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Selçuk Üniversitesinde "Türkiye'nin Dış Politikası ve Orta Doğu" konulu konferansa konuşmacı olarak katılacak.

(Konya/09.30)

EKONOMİ

1- Oda ve borsalar, meslek ve sivil toplum örgütleri tarafından, İdlib'deki saldırıya tepki için TOBB İkiz Kuleler'de ortak açıklama yapılacak, 81 ilde de eş zamanlı basın toplantıları düzenlenecek.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- İdlib'deki saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay)

2- Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

(Edirne)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

5- Van'ın Başkale ilçesi ile Elazığ'daki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Van/Elazığ)
Anadolu Ajansı
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