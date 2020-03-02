2 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
|02 Mart 2020 00:03
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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edilecek.
(Ankara/05.51)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde toplanacak MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Etkin Kütüphane Projesi İl Halk Kütüphane Müdürleri Koordinasyon Toplantısı ve Proje Tanıtım Etkinliği" açılış törenine katılacak.
(Ankara/09.30)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Selçuk Üniversitesinde "Türkiye'nin Dış Politikası ve Orta Doğu" konulu konferansa konuşmacı olarak katılacak.
(Konya/09.30)
EKONOMİ
1- Oda ve borsalar, meslek ve sivil toplum örgütleri tarafından, İdlib'deki saldırıya tepki için TOBB İkiz Kuleler'de ortak açıklama yapılacak, 81 ilde de eş zamanlı basın toplantıları düzenlenecek.
(Ankara/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Pekin/Ankara)
2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)
3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Trablus/Moskova/Ankara)
GÜNCEL
1- İdlib'deki saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Hatay)
2- Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.
(Edirne)
3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır)
5- Van'ın Başkale ilçesi ile Elazığ'daki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.
(Van/Elazığ)
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