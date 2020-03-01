Bahçeli ellerini cebinden çıkarmadı
İdlib şehidinin cenaze töreninde, Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaşan Devlet Bahçeli ellerini cebinden çıkarmadı.
|01 Mart 2020 23:41
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İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 34 askerimizden biri olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya için bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki camisinde cezane töreni düzenlendi.
Cenaze törenine şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra, Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Bahçeli, törene katılanlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu'nu görünce ellerini cebinden çıkarmadı.
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