Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı: Sıcaklıklar tırmanışta
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2 - 6 Mart hava durumu raporuna göre sıcaklıklar yükselecek. Bugün ve yarın yurdun büyük bölümü güneşli havanın etkisinde olacak. Perşembe günü ise güneşli hava yerini sağanak yağışa bırakıyor. İşte yeni haftanın hava durumu raporu.
|02 Mart 2020 00:24
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Yeni haftanın ilk gününde yurdun büyük kısmında bol güneşli bir hava olacak. Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde Van, Hakkari, Ardahan çevrelerinde kar ihtimali bulunuyor. Fakat bu yağışlar salı günü kesilmiş olacak. Sıcaklıklar ise haftanın ilk gününden itibaren artışa geçiyor. Sıcaklıklar Marmara'da 20 derecenin üzerine çıkacak, Ege ve Akdeniz'de 20 dereceleri bulacak. Karadeniz'in orta kesimlerinde de yer yer sıcaklıklar 19-20 dereceye çıkabilecek.
İŞTE METEOROLOJİ TARAFINDAN YAYIMLANAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU
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