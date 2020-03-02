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Çorum'da 4 DEAŞ'lı tutuklandı

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 02 Mart 2020 01:02
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Çorum'da 4 DEAŞ'lı tutuklandı

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ile koordineli olarak 4 ayrı adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen materyallere ise el konulmuştu. Sorguları tamamlanan DEAŞ üyesi zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemece tutuklanan zanlılar Çorum L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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