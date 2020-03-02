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Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam: Selçuk Bayraktar

Hudson uzmanından Selçuk Bayraktar paylaşımı: Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam
 02 Mart 2020 06:41
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Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam: Selçuk Bayraktar

Hudson uzmanından Selçuk Bayraktar paylaşımı: Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam

Suriye'de 27 Şubat günü Esed rejimi ve Rusya tarafından askerlerimize yönelik yapılan alçak saldırının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar, hedefleri tek tek yok ederek kısa sürede büyük başarıya imza attı. Çalışır durumdaki Rus savunma sistemini imha etmesiyle de çok konuşulan SİHA'lar Suriye savaşının seyrini de değiştiren güç olarak görülüyor. Portekizli siyaset bilimci ve Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes ise çarpıcı bir yorumda bulundu. Türkiye'nin silahlı insansız bir güç haline geldiğini ifade eden Maçes, SİHA'ları üreten Baykar firmasının Teknik Müdürü ve Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar için "Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam" ifadelerini kullandı.

İdlib'de askerlerimize yönelik hain saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar Halep'ten Lazkiye kırsalına kadar yüzlerce rejim askerini etkisiz hale getirdi, çok sayıda hedef nokta atışıyla imha edildi.

Bu başarılar vesilesiyle dünyanın gündemine oturan Baykar'ın üretimini üstlendiği İHA ve SİHA'ların destansı başarısıyla ilgili çarpıcı yorumlar gelmeye yapılıyor.

"Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam"

Portekizli siyaset bilimci ve Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, Türkiye'nin Suriye'deki büyük askeri başarısını soayal medya hesabından dile getirdi.

Türkiye'nin havada büyük üstünlük kurmasını sağlayan SİHA'lara hayranlığını gizleyemeyen Bruno Maçaes, Twitter hesabından önc

"Türkiye nasıl insansız silahlı süper güç haline geldi?" sorusunu yöneltti. Maçaes ardından, İHA ve SİHA'ları üreten Baykar firmasının Teknik Müdürü ve Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar için "Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam" ifadelerini kullandı.

Afra Nur Bucak

Yeni Şafak
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