Erdoğan: Alnımızın akıyla çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İdlib harekatından alnının akıyla çıkacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu açıklamayı önceki gün Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldiği eski milletvekillerine yaptı. Toplantıda milletvekillerinin İdlib konusunda Erdoğan'a, "Siz doğru yoldasınız. Siz mazlumların rahatı ve özgürlüğü için, ülkesinden kovulmuş olanların ülkesine tekrar geri dönmesi için mücadele ediyorsunuz. Biz sizin yanınızdayız. Sen emret biz de taşın altına elimizi koyalım. Bize ne vazife biçiyorsanız elimizden geleni yapmaya hazarız" dedi.

VATANDAŞA İYİ ANLATIN

Milletvekillerinin söz konusu açıklamalarından memnuniyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sizden ve milletimizden bu desteği gördüğüm sürece, bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız" dediği öğrenildi. Ayrıca Erdoğan, Türkiye'nin bekası ve güvenliğinin Suriye, Irak ve Libya'dan başladığını belirterek, "İdlib meselesini vatandaşımıza iyi anlatın. Türkiye'nin orada ne için olduğunu" talimatını verdi.

BORİSOV'LA GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşmesi bekleniyor. Erdoğan, 28 Şubat'ta Borisov ile telefonda görüşmüştü. Yüz yüzü gerçekleşecek görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmenin bir gündem maddesi de Türkiye'nin mültecilere sınır kapılarını açması olacak.

NATO ittifakını söylemde değil eylemde görelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib başta olmak üzere, Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, İdlib'deki birliklere yönelik menfur saldırının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini ifade etti.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİR

Erdoğan, NATO'da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil eylem düzeyinde de açık ve somut bir şekilde görmek istediklerini dile getirdi. Suriye'de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin derinleşeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının doğal olarak Avrupa ile olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etti.

SOMUT ÖNERİLER BEKLİYORUZ

Erdoğan, mülteciler konusunda Avrupa Birliği ve üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun yükümlülüklerine riayet etmesi, adil yük ve sorumluluk paylaşımıyla Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, 1,5 milyon mültecinin de şu anda sınırlara dayandığını aktaran Erdoğan, bütün bölgenin ortak sorunu olan yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa'dan ve Avrupa'dan somut çözüm önerileri ve destekler beklediklerini ifade etti.

Şehidin evine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Baysal için Kur'an okundu, dua edildi. Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Putin'le 5 Mart'ta görüşecek

İdlib'de çözüm için Türk ve Rus liderler arasında beklenen görüşmenin tarih ve yeri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi, 5 Mart Perşembe günü Moskova'da gerçekleşecek. Kritik zirveden bir gün önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da yer alacağı heyet Moskova'da temaslarda bulunacak.

Soçi ve Astana mutabakatlarının da gündeme geleceği görüşmede mutabakatlara uyulması gerektiğinin altı çizilecek. Öte yandan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile "Liderlerin buluşması öncesi konular"ın değerlendirildiği bir telefon görüşmesi yaptı.