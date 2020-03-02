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Dünya virüs nedeniyle kepenk kapattı

Koronavirüs nedeniyle uluslararası organizasyonlar ve toplantılar da yapılamaz hale geldi. Arap Birliği, mart sonunda planlanan zirveyi erteledi. Virüsten etkilenen ülkelerle ulaşım adeta durdu. Milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan turizm fuarları iptal edildi. Çin'de can kaybı 2 bin 872, İran'da 54'e çıktı. Altı kıtada 60'tan fazla ülkede yaklaşık 87 bin kişiye virüs bulaştı.
 02 Mart 2020 06:56
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Dünya virüs nedeniyle kepenk kapattı

Her geçen gün etkisini artırarak birçok ülkeye yayılan ve binlerce kişinin ölümüne yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ekonomiye de çok büyük yaralar vermeye başladı. Hemen her sektörde etkisi görülen salgından son olarak etkilenen ise toplu etkinlik, organizasyon ve fuarcılık sektörü oldu. Global turizm gelirlerini artıran en büyük fuarlar koronavirüs sebebiyle bir bir iptal edilirken, iptallerin devasa bir ekonomi olan turizme olumsuz etkisi giderek tırmanıyor. Salgının ortaya çıkmasından bu yana, virüsün en büyük hasarı turizm, perakende ve dayanıklı mallar sektörüne vereceği yönündeki görüşler ağırlık kazanırken, emtia fiyatlarındaki çöküşün de birçok bağlı sektörü etkilediğine işaret ediliyor.

EUROVISION'UN SEYRİ MEÇHUL

Her geçen gün zararı artan sektörün bir diğer sıkıntısı ise etkinlik takvimleri ve planlamaların geleceğinin öngörülememesi olarak dikkat çekiyor. Spor organizasyonlarından teknolojiye, emlaktan dini turizme kadar etki alanını genişleten salgın global turizmi durma noktasına getirmiş durumda. Japonya J Ligi Kupası'nda oynanan 7 maç ve Güney Kore'de 22-29 Mart'ta yapılması planlanan Dünya Masa Tenisi Şampiyonası yeni tip koronavirüs salgınının oluşturduğu endişe nedeniyle ertelendi. İtalya'da da salgın nedeniyle Venedik Karnavalı iptal edilirken, Çin'de yılın en önemli siyasi toplantıları olan yıllık meclis toplantıları da ertelenmişti. Bu yıl Hollanda'nın Roterdam kentinde 12-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan ve 43 ülkeden binlerce seyircinin gelmesi planlanan Eurovision şarkı yarışması hakkında da 'iptal edilebilir' haberleri çıkmış durumda. Hollandalı yetkililer ve Avrupa Yayın Birliği (EBU) yetkilileri gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

UMRE ZİYARETLERİ DURDURULDU

Daha önce İspanya'nın Barcelona kentinde 24-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020) de açılmasına sayılı günler kala iptal edilmişti. Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Güney Kore Merkez Bankası ise sıra dışı bir karar imza atarak bu haftaki faiz kararını e-mail ve mesaj yoluyla duyuracağını açıkladı. Almanya'nın Köln kentinde 1 Mart'ta açılması planlanan Uluslararası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse) ve 4-8 Mart'ta yapılacak olan dünyanın önemli turizm fuarlarından biri olan 'Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı' iptal edildi. Ayrıca, 5-15 Mart'ta yapılması planlanan 90. Cenevre Otomobil Fuarı da iptal edildi.

HAVACILIĞIN ZARARI 30 MİLYAR DOLARI BULACAK

Çin Yeni Yıl tatilinin hemen öncesinde virüsün yayılma hızının artması, ülkeye yönelik seyahat iptali ve uçuş yasaklarını beraberinde getirirken, yayılma riskinin yanı sıra arz zincirini ve küresel ekonomiyi bundan sonra nasıl etkileyeceği önemli bir soru işareti olarak öne çıkıyor. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) koronavirüs nedeniyle küresel hava yolu endüstrisinin 30 milyar dolara yakın kayıp yaşayabileceği uyarısı yaparken, birçok hava yolu şirketinin koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için tedbir paketleri açıklaması dikkati çekiyor.

DEVASA EKONOMİ TEHDİT ALTINDA

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, salgından daha az etkilenmek için erkenden bir tedbir paketi hazırlayarak, idari alanlarda maliyetlerin azaltılması, çalışanlara ücretsiz izin teklifi, planlanan yarı zamanlı çalışmanın artırılması ve yeni işe alımlar askıya alınması gibi kararlar aldı. Küresel Veri Analitiği ve Danışmanlık Şirketi Dun & Bradstreet, 355 milyon şirketten oluşan veri tabanı kullanılarak hazırladığı rapora göre, koronavirüsün etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği bölgede 17 bin şirketin merkezi bulunuyor. Hong Kong, ABD, İspanya, Almanya ve İngiltere menşeli bu şirketlerin toplam küresel satış gelirleri ise 2 trilyon dolar civarında.

Burak Karaca

Yeni Şafak
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