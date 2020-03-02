1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin'de Koronavirüs salgınında can kaybı 2914'e yükseldi

Ülkede son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybederken, 202 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
 02 Mart 2020 06:58
Yazdır
Çin'de Koronavirüs salgınında can kaybı 2914'e yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 914'e çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte tamamı salgının merkez üssü Hubey eyaletinden olmak üzere 42 kişi hayatını kaybederken, 196'sı yine Hubey'de olmak üzere 202 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bu kapsamda bugüne kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 914'e, saptanan Kovid-19 vakası sayısı da 80 bin 26'ya çıktı.

Kovid-19'a yakalanıp yakalanmadığı şüpheli olan kişi sayısı 715'e, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 46 bin 219'ya gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 44 bin 462'ye yükseldi.

Kovid-19 vaka sayısı Çin ana karası dışında Hong Kong'da 98'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak aktarıldı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken paylaşım!
02 Mart 2020 08:11		 Corona virüs aşısı yakında elimizde olabilir
02 Mart 2020 07:47
Dünya virüs nedeniyle kepenk kapattı
02 Mart 2020 06:56		 Koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor
01 Mart 2020 20:58
İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 35'e yükseldi
01 Mart 2020 17:32		 İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha öldü
01 Mart 2020 14:05
Japonya'da virüs nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti
01 Mart 2020 12:25		 Küçük kızın bomba sesinden korktuğu anlar yürek sızlattı
01 Mart 2020 11:56
Tayland'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
01 Mart 2020 11:35		 İngiltere güvenli tatil için 'Türkiye'yi önerdi
01 Mart 2020 11:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Kurumlar arası görevlendirmede köklü değişiklikler yapıldı
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam: Selçuk Bayraktar
KPSS ile atanılan kadro, üst görev değilse, naklen geçilmez mi?
Suçluya 'cep'ten takip geliyor
ÖSYM'den 'maske' vizesi
Erdoğan: Alnımızın akıyla çıkacağız
Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti
İlk yardım eğitim hizmetleri genelgesi yayımlandı
Corona virüs aşısı yakında elimizde olabilir
Doktor eşcinsel hastasını ifşa etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 1
karadul örümceğinin iyi niyeti 1
seni sevmeyen ölsün 2
Suriyeli mültecilere avrupa kapıları açıldı 2
7 dünya 1 gezegen 1
tarhana çorbası 4
ne kaybı yahu kayıp falan yok 1
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 4
Yunanistan'in mültecilere insanlik disi muamelesi 2
SON İLANLAR
TÜBİTAK 95 personel alacak
Trabzon Üniversitesi 43 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Sinop Üniversitesi 11 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam