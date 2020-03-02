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KORAL düşmanı felç ediyor

Milli imkanlarla geliştirilen KORAL sayesinde İdlib'deki insansız hava araçları radara yakalanmadan hedefleri imha etti.
 02 Mart 2020 08:03
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KORAL düşmanı felç ediyor

Yerli ve milli savunma sanayisinin meyveleri sahada başarılı görevler üstlenmeye devam ediyor. Suriye'deki sıcak çatışma artarken KORAL Elektronik Harp Sistemi yardımıyla bir SİHA Suriye'ye ait Rus yapımı bir hava savunma sistemini yok etti.

KORAL, Barış Pınarı Harekatı'nda önemli bir işlev üstlenmişti. YPG/PKK'nın bölgede özellikle okullar ve hastane olarak kullanılan binalara bombalar yerleştirdiği bu bombaların telefonla ve internet üzerinden patlatılmasının önüne geçmek için ise Koral'ın kullanıldığı ifade ediliyor.

200 kilometre menzilli ASELSAN yapımı KORAL, hava savunma sistemlerindeki radar sistemini karıştırıyor.

KORAL Elektronik Harp Sistemi, askeri araçlara monte edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Elektronik Destek Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz Sistemi'nden (KORAL ET) oluşuyor. Bu iki sistemin farklı görevleri bulunuyor. KORAL ED radar yayınları için tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken KORAL ET Sistemi hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor.

Bu tip sistemler dünya üzerinde sayılı ülkenin envanterinde bulunurken, çok az ülke tarafından geliştirebildiği ifade ediliyor. 2016'da TSK'ya teslim edilen KORAL sistemi kabul muayeneleri esnasında binden fazla test aşamasından geçirilmişti. Ürünün geliştirilmesi için ASELSAN ile birlikte 50'ye yakın yerli alt yüklenici çalıştı. Bu firmaların önemli bir kısmını da KOBİ'ler oluşturdu. Proje için 500 bin saatin üzerinde tasarım işçiliği harcandı.

KORAL Sistemini geliştirme çalışmaları da hız kesmiyor. Son olarak geçtiğimiz yıl kasım ayında KORAL'a REDET-II Sistemi eklenerek TSK'nın Elektronik Harp kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarmak hedefleniyor. KORAL ile beraber çalışacak olan sistem, tehdit radarlarını tespit, teşhis ediyor ve yönlerini belirliyor. Sistem, tespit işlemleri çerçevesinde, taarruz eden radarın frekans, darbe genişliği, darbe genişliği, anten taraması, darbe içi modülasyon parametrelerini ölçüyor ve tespit edilen teknik özelliklerin listesini oluşturuyor. Radara ait bilgiler "tehdit kütüphanesinde" sorgulanarak kimliği belirleniyor.
Anadolu Ajansı
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