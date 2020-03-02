ÖSYM'den 'maske' vizesi

Koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. ÖSYM, YÖK Dil sınavında, koronavirüs tehdidine karşı maske takan öğrencilerin sınava maske ile alınmasına izin verdi. Sınav öncesi, polisler ve sınav görevlileri, maske kullanımı hakkında bilgilendirildi. Bu sayede, maske ile gelen öğrencilerin, sınava girişlerine izin verildi.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: ÖSYM, yayımladığı kılavuzla 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de adayların yanında bulundurması yasak olan araç, gereç ve eşyalarda güncellemeye gitmişti.

YKS'de daha önceki yıllarda yüzük ve küpe yasağı uygulayıp sadece alyansa izin veren ÖSYM, bu kez alyansa da sınırlama getirmişti. Bu çerçevede sadece halka alyansa izin verilmişti. Geçen yıl sınava basit piercing ile girmeye izin veren ÖSYM, bu yıl basit piercingi de detaylı olarak açıklamış, basit piercing, "taşsız, metal top veya sivri uçlu" olarak tanımlayarak, bu tanıma uymayanları yasak kapsamına almıştı.