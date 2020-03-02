TÜBİTAK 95 AR-GE personeli alacak

SAĞLIK ÖZRÜ OLAN ÖĞRETMEN İSTEDİĞİ ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ? Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalanan, görevini sürdürmesine engel ve/veya hayati öneme haiz olan bir hastalığa yakalan öğretmenler, Eşi, annesi, babası, çocuğu ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin hastalığının tedavisi süresince, bakım ve desteğine ihtiyacı olması halinde öğretmenler; emeklilik için gerekli olan yaş şartı ve fiili hizmet süresini tamamlamaları kaydıyla Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunabilirler.