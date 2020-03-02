TÜBİTAK 95 AR-GE personeli alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) 95 AR-GE personeli istihdam edilecek
|02 Mart 2020 08:32
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Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) 95 AR-GE personeli istihdam edilecek.
Konuya ilişkin ilan, Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 95 AR-GE personeli istihdam edilecek. Söz konusu personel Kocaeli ve Ankara'da görev yapacak.
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 23 Mart'a olarak belirlendi.
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