Şentop: Bütün arzumuz, gönlümüz, dualarımız askerlerimizle beraber
|02 Mart 2020 09:00
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bütün arzumuz, gönlümüz, dualarımız askerlerimizle beraber." dedi.
Hacı Bayram Camisi'nde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesinde okunan Fetih Suresi ve ardından yapılan duaya katılan TBMM Başkanı Şentop, çıkışta açıklamalarda bulundu.
Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerlerine yönelik 27 Şubat'taki saldırının ardından başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildiğini belirten Şentop, "Çok önemli günler yaşıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz, ordumuz, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Milletimizin gönlü, aklı, fikri askerlerimizle beraber, dualarımız da onlarla beraber." dedi.
"Allah, ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin." diyen TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:
"Hem bölgemizde, hem dünyada, barışın, milletimizin hukukunun, mazlumların hukukunun savunucusu olan Türkiye'nin ve Türkiye'nin ordusunun, silahlı kuvvetlerinin muzaffer olması, hem bölge hem dünya barışı için çok önemli. Bütün arzumuz, gönlümüz, dualarımız askerlerimizle beraber."
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