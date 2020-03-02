3 milyar Euroluk dövizle emeklilik

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, dövizle Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) girerek tasarruf edebilecek ve sistemin sunduğu tüm imkanlardan yararlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan tahminlere göre dövizle BES kapsamında yaklaşık 520 bin kişinin sisteme katılması, 10 yıllık dönemde fon tutarının 3 milyar euroya ulaşması hedefleniyor.

EKONOMİYE KATKISINI ANLATTI

Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin, döviz cinsinden BES'e dahil olmasını öngören yasa teklifi Komisyon'da kabul edildi. Döviz cinsinden BES'e ödenen paylar için devlet katkısının yüzde 10'a kadar indirilmesinde Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdür yardımcılarından Mehmet Höbek, "Yurtdışında yerleşik 6.5 milyon vatandaşımız var. BES'e katılım oranını yüzde 8 olarak düşündüğümüzde, yaklaşık 520 bin vatandaşımızın sisteme katılacağını öngörüyoruz. Aylık katkı payını da 100 euro alırsak 10 yılda beklediğimiz fon tutarı 3 milyar euro civarında. Bütün hak ediş sürelerine riayet ederek sistemde kalmaları halinde bu düzenlemenin 10 yıl sonunda devlet katkısı tutarını 312 milyon euro olarak hesap ediyoruz" diye konuştu. Höbek, ocak sonu itibarıyla BES'te yaklaşık 7 milyon katılımcının bulunduğunu, toplam fon tutarının 106 milyar, devlet katkısının ise 18 milyar liraya ulaştığını söyledi. Höbek, otomatik BES'te ise ocak sonu itibarıyla 5 milyon çalışanın toplam 8.5 milyar liralık birikiminin bulunduğunu anlattı.

DEVLET KATKISI DÖVİZLE OLACAK

DEVLET, sisteme giren herkese yüzde 25 katkı payı yatırıyor. Bu katkı TL değil döviz üzerinden yatırılacak. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının sisteme girmesiyle birlikte fon büyüklüğü daha da artacak, tasarrufa katkı sunulacak. Aynı zamanda yurtdışındaki vatandaşlara ikinci bir emeklilik kapısı da açılmış olacak. BES'in yanı sıra işyeri bazlı, sektörel tamamlayıcı emekliliğin yaşama geçmesiyle sermaye piyasaları da derinleşecek. Yeni sistemde emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmesi sağlanacak. Çalışanlara birikimlerini değerlendirmesi için yatırım araçları konusunda seçenekler sunulacak. İstediklerinde mevcut emeklilik şirketinden daha başarılı buldukları bir şirketin fonunu alarak birikimlerini artırılabilecek. Çalışanlar performansa göre fonlar belirleyip iyi olana seçebilecekler.

Hazal Ateş