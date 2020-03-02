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10 bin gaziye ikinci aylık bağlanacak

Hükümet, canını vatana siper eden gazilerin yaşamını kolaylaştırmak için tüm imkanları seferber ediyor.
 02 Mart 2020 09:19
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10 bin gaziye ikinci aylık bağlanacak

Vazife ve harp malulü gazilere beş bin günü ve yirmi yıl sigortalılık süresini doldurmaları durumunda ikinci maaş bağlanacak. Böylece vazife ve harp malul aylığı alan yaklaşık 10 bin kişiye ikinci iş imkanı sağlanacak. Aylık bağlama koşullarının yeniden belirlenmesi, aylık alınan sürelerin prim ödenmiş hizmet gibi kabul edilmesine rağmen ikinci aylığa hak kazanamayanlardan isteyenler, kamu kurumlarında istihdam edilebilecek.

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün bu konuda merak edilen soruları yanıtladı. Ertüzün, 6 ayrı maluliyet derecesine göre aylık bağlandığını belirterek, "Malul aylığı ödemesi rapor tarihinden itibaren ödenmeye başlıyor, gazilerin maluliyet derecesine göre belirleniyor. Bu göreve başladığı ay, vazife malulü olsa dahi 30 yıl hizmeti varmış gibi aylık bağlanıyor. Yüzde 15-60 arasında değişen 6 ayrı maluliyet derecesi bulunuyor. Yirmi yıl hizmete sahip polis memuru birinci derecede olursa 6 bin 737 lira, altıncı dereceden malul olursa 4 bin 203 lira aylık bağlanıyor" dedi.

Yasa teklifiyle toplam 9 bin 770 gazinin daha kolay şartlarda, ikinci aylığı kazanma imkanı getirildiğini belirten Ertüzün, "Beş bin gün ve yirmi yıl sigortalılık sivil toplum örgütlerinin de önerisiydi, bu öneri doğrultusunda bu hazırlığı yaptık. Emekli aylığı bağlandığı tarihten aylığı kestiğimiz tarihe kadar olan süreçte herhangi bir prim ödemelerine gerek kalmaksızın o dönemi hizmet olarak alma ve böylelikle daha kısa sürede aylığa kavuşma imkanını elde edecekler" dedi. Süresi yeterli olanlara aylıkları tekrar bağlanacak, yeterli olmayanlar da emekli aylığına hak kazanıncaya kadar kamuda çalışabilecek.

Hazal Ateş
Sabah
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