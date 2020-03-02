Bahar Kalkanı Harekatı'nın başına Sinan Yayla getirildi
|02 Mart 2020 09:25
|Yazdır
Rusya destekli Esad rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu İdlib kentinde 34 askerimizin şehit olmasının ardından, Türkiye harekete geçti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eli kanlı rejime karşı yürütülen harekatın adını ve son durumu açıkladı.
Bakan Akar, Türk askerinin şehit olmasının ardından başlatılan operasyonun Bahar Kalkanı Harekatı olduğunu duyurdu.
HAREKAT İÇİN KORGENERAL SİNAN YAYLA GÖREVLENDİRİLDİ
Türkiye'nin Esad rejimi unsurlarına karşı başlattığı harekatı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla yönetiyor.
Sinan Yayla kimdir?
57 yaşındaki Sinan Yayla, 1962 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya geldi.
Tümamiralliğe terfi
55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevinde bulunan Tuğgeneral Sinan Yayla, 30 Ağustos 2014 tarihindeki YAŞ kararıyla Tuğgenerallikten, Tümgeneralliğe terfi ettirildi. 09 Ağustos 2016 tarihinde Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı görevine atandı.
Kolordu Komutanı olarak atandı
Tümgeneral rütbesinde olmasına rağmen, 30 Ağustos 2017 YAŞ kararıyla, kadrosu "korgeneral" olan Diyarbakır merkezde bulunan 7.Kolordu Komutanlığı'na Kolordu Komutanı olarak atandı. 02 Ağustos 2018 tarihinde yapılan YAŞ toplantısında alınan karar gereğince, 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere korgeneralliğe terfi ettirilen Yayla, son Yaş kararı ile de 2. Ordu Komutanlığına atandı.
İki ay önce annesini kaybetti
2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla yaklaşın iki ay önce annesini kaybetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Malatya'da pazardaki Fatma Teyze'den dikkat çekici Suriye cevabı
02 Mart 2020 11:43
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
02 Mart 2020 11:34
|İran'lı siyasetçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
02 Mart 2020 11:10
|Soylu: Gürbulak'ta saldırı sonrası çatışma devam ediyor
02 Mart 2020 10:34
|Ak Partili isim Erdoğan'ı kızdırdı... Bay Kemal de bunu söylüyor
02 Mart 2020 10:09
|Bakan Soylu'dan Yunanistan'a 'göçmen' çağrısı
02 Mart 2020 10:01
|Yalova süreci Danıştay'a taşınacak
02 Mart 2020 09:45
|'Ordu, TBMM'nin ordusudur'
02 Mart 2020 09:41
|ABD yetkilileri Türkiye'ye geliyor
02 Mart 2020 09:35
|İletişim Başkanlığı: Ana muhalefet yetkililerini saygılı olmaya davet ediyoruz
02 Mart 2020 09:03