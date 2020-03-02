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'Ordu, TBMM'nin ordusudur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya bizi arıyor, o arama lütfunda bulunmadı" sözü üzerine Kılıçdaroğlu'nun "Ordu TBMM'nin ordusu. O nedenle TBMM Başkanı'nı aradım. Yürütmenin başı olarak Erdoğan'ın muhalefeti zaten bilgilendirmesi gerekir" dediği öğrenildi
 02 Mart 2020 09:41
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'Ordu, TBMM'nin ordusudur'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İdlib saldırısının yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aramamasının gerekçesini yakın kurmaylarına anlatırken, "Ordu TBMM'nin ordusu. O nedenle TBMM Başkanı'nı aradım. Şentop devreye girmeliydi. Yürütmenin başı olarak zaten Erdoğan'ın muhalefeti bilgilendirmesi gerekiyor" dediği öğrenildi.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, 27 Şubat akşamı katıldığı televizyon programının ardından, İdlib saldırısının haberini aldıktan sonra, Ankara'da bulunan MYK üyeleri ve grup başkanvekillerini Genel Merkez'e çağırdı. Burada, kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan Kılıçdaroğlu, ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u telefonla aradı. Ancak ilk aramada Şentop ile görüşemedi. CHP kaynakları Şentop'un saatler sonra geri dönüş yaptığını bildirdi. Kılıçdaroğlu'nun Şentop ile görüşememesi üzerine ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı da telefonla aradığı ancak Akar'a da ulaşamadığı belirtildi. Kaynaklar, Akar'ın Kılıçdaroğlu'nun aramasına dönüş yapmadığını kaydetti. Aynı gece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştüğü bilgisi kamuoyuna yansıdı. Ancak Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında herhangi bir temas yaşanmadı.

'Arama' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun kendisini aramadığını belirterek, "O arama lütfunda bulunmadı. Neymiş, ben onu arayacakmışım. Seni niye arayayım? Dünya bizi arıyor. Sen de bizi ararsın, biz de sana bütün detaylarıyla her şeyi veririz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ise dün yaptığı açıklamada Erdoğan'ın "arama" eleştirilerine net bir yanıt vermedi.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, "arama" tartışmasını yakın çevresine değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Ordu TBMM'nin ordusu. O nedenle TBMM Başkanı'nı aradım. Çünkü Sayın Şentop devreye girmeliydi. Bu hassas dönemde yürütmenin başı olarak Erdoğan'ın muhalefeti bilgilendirmesi gerekiyor" dediği belirtildi.

Daveti değerlendirecek

Parti yönetiminden isimler de, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda Erdoğan'ı arama niyetinin olmadığını ancak bir görüşme daveti olması halinde bunun değerlendirileceğini ifade etti. Aynı isimler Erdoğan'ın CHP'yi hedef alarak, "hem gündem değiştirmeye hem de sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştığını" savundu.
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