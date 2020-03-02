1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 02 Mart 2020 09:42
Yazdır
Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,2370 6,2380
Avro 6,8910 6,8920
Sterlin 7,9910 8,0300
ANKARA
ABD Doları 6,2200 6,2700
Avro 6,8600 6,9200
Sterlin 7,9270 8,0720
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 320 lira seviyelerinde
02 Mart 2020 10:40		 Borsa, haftaya yükselişle başladı
02 Mart 2020 10:00
Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı devam edecek
02 Mart 2020 09:27		 Dolarda savaş ve virüs gerginliği
02 Mart 2020 08:55
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
28 Şubat 2020 18:35		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
28 Şubat 2020 18:32
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
28 Şubat 2020 17:26		 Dövizde gün sonu fiyatları
28 Şubat 2020 17:20
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
28 Şubat 2020 13:14		 Çeyrek altın ne kadar?
28 Şubat 2020 12:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:02 - Yerli otomobilde ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı11:56 - 'Yaşlı Destek Programı'nın hayata geçirildiği il sayısı 13'e çıktı11:51 - Yargıtayda AYM üyeliği için yarın seçim yapılacak11:48 - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi akredite edildi11:45 - Hizmetini tamamlayıp yaşı bekleyecek olan öğretmen, yurt dışında çalışmaya başlarsa11:43 - Malatya'da pazardaki Fatma Teyze'den dikkat çekici Suriye cevabı11:35 - Elazığ'da depremzede öğrenciler için ücretsiz okul servis hizmeti11:34 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı11:20 - Vakıf Katılım'dan lojman satışına finansman desteği11:20 - Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı
11:12 - Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu11:10 - İran'lı siyasetçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti11:06 - Trafikte makas atarken 4 kişi ölmüştü, tahliye kararı sonrası adliye karıştı11:02 - Asker ıslanmasın diye şemsiye tutmuştu... Duygulandıran karenin hikayesi10:56 - Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası10:50 - SİHA'lar hareket halindeki rejim konvoyunu böyle vurdu10:49 - Günler sonra enkazdan canlı oğlak çıkarıldı10:48 - Diyanet'ten nakil talebinde bulunacak personele duyuru
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bahçeli ellerini cebinden çıkarmadı
Kurumlar arası görevlendirmede köklü değişiklikler yapıldı
Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam: Selçuk Bayraktar
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
Ak Partili isim Erdoğan'ı kızdırdı... Bay Kemal de bunu söylüyor
Kamu alımlarında frene basıldı
ÖSYM'den 'maske' vizesi
10 bin gaziye ikinci aylık bağlanacak
Doktor eşcinsel hastasını ifşa etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kadının erkeğin kaburgasından yaratılması 1
tarhana çorbası 4
28.02.2020 alex de souza tweeti 2
marteniçka 2
Kırdığın o kalbi yerine koy lütfen 1
Bağırarak konuşmak 3
Soylu'nun ulkeden ayrilan multeci sayılarını paylaşması 1
bağırsak 1
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 1
selçuk bayraktar 7
SON İLANLAR
Tekirdağ Çorlu SYDV Personel Alım İlanı
ODTÜ 25 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 45 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 72 Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ekişehir Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Rabat Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
TÜBİTAK 95 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam