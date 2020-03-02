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İki yarışmacı Survivor'dan diskalifiye oldu

Survivor'ın bu akşam 10. bölümü ekrana geliyor. Yarışmacılar ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya geldi.
 02 Mart 2020 09:45
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İki yarışmacı Survivor'dan diskalifiye oldu

Ünlüler ve Gönüllüler daha sonra dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde bir kişi eleme adayı olarak belirlendi.

Survivor 2020 yayımlanan yeni bölümde heyecan doruktaydı. İki takım hem dokunulmazlık hem de ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Kıyasıya devam eden mücadelenin ardından ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Dokunulmazlık yarışında ise Gönüllüler birinci oldu. Derya'nın ilk eleme adayı olduğu konseyde, Acun Ilıcalı şoke eden açıklamalarda bulundu.

Survivor'a yeni gelen fakat bir türlü uyum sağlamayan ve önceki bölümde Yasin ile kavga eden Erman, diskalifiye oldu. Ünlüler takımında yarışan ve geleli henüz 2 hafta olan Erman'ın gidişi şoke etkisi yarattı. Fakat diskalifiye olan sadece Erman olmadı.

FATMA DA GİTTİ

Gönüllüler takımında yarışan Fatma, yaşadığı sakatlık nedeniyle diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Biz Erman'ın Survivor'a adepte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu yüzden Survivor'a devam etmeyecek. Fatma'nın durumuna gelince, doktorumuz tarafından yapılan bütün incelemelerin sonunda ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha yukarıda olduğunu gördük. Fatma maalesef yarışmaya devam edemeyecek.

KAVGA ETMİŞTİ

Öte yandan Survivor'dan diskalifiye olan Erman, Yasin ile gerginlik yaşamıştı. 29 Şubat 2020 tarihli Survivor 9. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, erzak oyunu için parkurda karşı karşıya gelmişti.

Oyun sırasında Ünlülerden Erman ile Gönüllülerden Yasin eşleşmişti.. Son dakikaya kadar heyecanla geçen oyun sonrasında kazanan Erman olmuştu. Erman'ın oyunu kazanmasından sonra söylediği sözler Yasin'i kızdırmıştı ve ikiliyi takım arkadaşları zor sakinleştirmişti.
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