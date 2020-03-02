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Kamu alımlarında frene basıldı

2018 'de toplamı 202 milyar TL olan kamu alımları, 2019 yılında 142 milyar lirada kaldı.
 02 Mart 2020 09:50
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Kamu alımlarında frene basıldı

Kamu İhale Kurumu, 2019 Kamu Alımları Raporu'nu yayınladı.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberinde belirtilen rapora göre, kamu alımları 2019 yılında 142 milyar lirada kaldı. 2018 yılında ise, kamu alımlarının toplamı 202 milyar TL olmuştu.

2019 yılının genelinde Kamu İhale Yasası kapsamında toplam 116 milyar 987 milyon TL'lik alım yapıldı. İstisna kapsamında olan ihalelerin toplamı ise 18 milyar TL oldu. Böylece istisna kapsamındaki alımların toplam alımlardaki payı yüzde 12 oldu. Doğrudan alım, bir başka deyişle ihalesiz alımların toplam büyüklüğü ise 7 milyar 670 milyon TL oldu. Bu da toplam alimlarının yüzde 5.3'ünü oluşturdu.

PAZARLIK YÖNTEMİ ARTTI

Özel durumlarda istisnai bir şekilde uygulanması gereken pazarlık yöntemiyle yapılan alımlanın toplamı ise 26.1 milyar TL oldu. Buna göre toplam kamu alımlarının yüzde 22'sinde pazarlık yöntemi kullanıldı. Bu rakam bir önceki yıl ise yüzde 21 olmuştu.

Pazarlık yöntemi kullanan kamu idarelerinin en çok kullandığı gerekçe ise, "afet ve hastalık maddesi" oldu. 2019'da da bu gerekçeye dayanılarak 23.1 milyar liralık alım yapıldı. 2018'de ise afet maddesine dayanılarak yapılan alımlar 29 milyar TL olmuştu.

Rapora göre, geçen yıl ihalesi yapılan işlerin büyük bölümünün 2019 yılında tamamlanması öngörüldü. Başlangıcı 2019 yılı ihale sözleşmelerinin planlanan tamamlanma sürelerine bakıldığında, bu işlerin yüzde 57.25'inin 2019 yılında tamamlanmasının hedeflendiği görüldü. Yüzde 38.68'inin 2020 yılında, yüzde 4.07'sinin ise 2021 ve sonrasında bitirilmesi öngörüldü.

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