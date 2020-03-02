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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine getirilecek isim belli oldu

Ersun Yanal'ın yerine ilk adaylar! Jorge Jesus TT oldu
 02 Mart 2020 09:51
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine getirilecek isim belli oldu

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırırken deneyimli teknik adamın yerine adaylar belli oldu. Listede 3 Türk ve 3 yabancı hoca adayı var.

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yanal'dan gelen talep üzerine kendisiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Trabzon maçında sahada

Yanal, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor deplasmanında sarı-lacivertli takımın başında son kez yer alacak.

Taraftar Jesus'u istiyor

Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından gözler yeni hocanın kim olacağına çevrilirken adaylar belli olmaya başladı. Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünden geçen Jorge Jesus. Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından takımın başında görmek istedikleri Flamengo'yu çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u Twitter'da TT yaptı.

Niko Kovac'a yakın takip

Fenerbahçe'de diğer yabancı adaylar ise Hırvat teknik adam Niko Kovac ve Alman hoca Roger Schmidt. Yönetimin kısa süre önce görüştüğü Niko Kovac'a teklif yaptığı hatta tecrübeli teknik adamın bir yardımcısının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı öğrenildi. Çok başarılı bir Frankfurt kariyeri geçiren Niko Kovac büyük umutlarla gittiği Bayern Münih'te bekleneni veremedi.
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