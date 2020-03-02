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İhaleye fesat karıştırma operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de bazı ihalelere fesat karıştırdıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı
|02 Mart 2020 10:05
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Balıkesir'de bazı ihalelere fesat karıştırdıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Balıkesir ve Bandırma ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda suç örgütü kurmak suretiyle ihaleye fesat karıştırmak ve nitelikli yağma iddiasıyla 10 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve 45 mermi, pompalı av tüfeği ve 38 fişek, kelepçe, el telsizi, suçtan elde edildiği düşünülen 295 bin lira, çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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