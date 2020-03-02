Ak Partili isim Erdoğan'ı kızdırdı... Bay Kemal de bunu söylüyor
|02 Mart 2020 10:09
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bir milletvekilinin konuşmasına kızdı. Milletvekillerine Suriye'de verilen savaşın asıl nedeninin senaryonun asıl hedefinin Türkiye olduğunun bilinmesi olduğunu söyledi. Eski Diyarbakır milletvekili Aziz Akgül, "Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı?" diye sordu. Erdoğan hışımla Akgül'e dönerek "Bu Kılıçdaroğlu ağzı. Zaten bunu Bay Kemal de söylüyor" karşılığını verdi.
O toplantıda yaşananları Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi yazdı:
Senaryonun asıl hedefi Türkiye
Erdoğan milletvekilleriyle yaptığı toplantıda yaptığı konuşmada iki önemli mesaj verdi.
"Bugün Kamışlı'da, Resulayn'da, Tel Abyad'da, Aynel Arap'ta, Cerablus'ta, Münbiç'te, El Bab'da, İdlib'de vermediğimiz savaşı, Allah göstermesin, yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da vermek zorunda kalırız. Senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir."
Bu Kılıçdaroğlu ağzı
Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra eski Diyarbakır milletvekili Aziz Akgül söz alıyor, uzun bir konuşma yapıyor. Bölge insanı olarak, bölgenin şartlarını çok iyi bildiğini söylüyor. "Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı?" diyor. O ana kadar dikkatle dinleyen Erdoğan'ın bir anda hışımla Akgül'e dönerek "Bu Kılıçdaroğlu ağzı. Zaten bunu Bay Kemal de söylüyor" dediği söyleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Akar, Bahar Kalkanı'nın bilançosunu açıkladı
02 Mart 2020 12:05
|Malatya'da pazardaki Fatma Teyze'den dikkat çekici Suriye cevabı
02 Mart 2020 11:43
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
02 Mart 2020 11:34
|İran'lı siyasetçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
02 Mart 2020 11:10
|Soylu: Gürbulak'ta saldırı sonrası çatışma devam ediyor
02 Mart 2020 10:34
|Bakan Soylu'dan Yunanistan'a 'göçmen' çağrısı
02 Mart 2020 10:01
|Yalova süreci Danıştay'a taşınacak
02 Mart 2020 09:45
|'Ordu, TBMM'nin ordusudur'
02 Mart 2020 09:41
|ABD yetkilileri Türkiye'ye geliyor
02 Mart 2020 09:35
|Bahar Kalkanı Harekatı'nın başına Sinan Yayla getirildi
02 Mart 2020 09:25