25 yıl 10 ay hapse mahkum edilmişti, 'beraat' etti
|02 Mart 2020 10:16
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Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 6 yıldır tutuklu bulunan Ali Çetin (41) ve cinayete azmettirdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Beytullah Öz ile avukatları katıldı.
Savunmasında Cem Sarıkan'ı kendisinin öldürmediğini ileri süren Çetin, "6 yıldır mağdurum. Olayla alakam yok. Tahliye ve beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, 2015 yılında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen Ali Çetin hakkında "delil yetersizliği" nedeniyle beraat kararı verdi.
- Olay
Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 75. Yıl Mahallesi'ndeki hizmet binasının mescidine 17 Ocak 2014'te namaz kılmak için girenler, tabancayla öldürülen Sarıkan'ın (35) cesedini bulmuştu. Gözaltına alınan Ali Çetin tutuklanmıştı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ali Çetin, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, cinayete azmettirdiği ileri sürülen Beytullah Öz için ise beraat kararı verilmişti.
Sanık avukatının başvurusu üzerine mahkemenin verdiği karar, Yargıtay tarafından "delil yetersizliği"nden bozulmuş ve yeniden yargılamaya 2018'in ekim ayında başlanmıştı.
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