İstenmeyen SMS'ler hız kesecek

Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, Türkiye'de yılda gönderilen 25 milyar SMS'in sadece yüzde 8'ine ret bildirimi yapıldığını belirterek, "Bu da 2 milyar SMS yapıyor. Bu ret bildiriminden 2 milyar SMS'in istenmeyen SMS olduğunu anlıyoruz. Geriye kalan 23 milyar SMS'le ilgili herhangi bir işlem yapılmıyor. 23 milyar arasında da izinli olmayan mutlaka vardır. Ancak kullanıcılar herhangi bir işlem yapmadığı için çıkarımda bulunamıyoruz" dedi. Kişisel Verilerin Koruması Kanunu'nun (KVKK) yürürlüğe girmesinden bir yıl önce yayınlanan Elektronik Ticaret Kanunu nedeniyle firmaların aldıkları izinleri çoğunlukla kullanmaya devam ettiğini dile getiren Günal, KVKK ile bilincin arttığını, kanunun cezai yaptırımları sayesinde bu oranın azaldığını vurguladı.

İzin alınması şart

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Günal, bireylerin kendilerine izin almadan gönderilen ticari iletilerle ilgili olarak yapabileceklerinin bulunduğunu da dile getirerek, ileti içerisinde iletişim bilgisi, Mersis numarası, ret bildirim seçeneği sunulmaması ya da bunun uygulanmamasına karşı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na şahsen, bakanlık web sitesinden ya da e-devlet üzerinden şikayette bulunulabildiğini kaydetti. Kurumların da kanunların öngördüğü şekilde ticari iletişim faaliyetlerine başlamadan önce bireylerden iletişim izni almaları gerektiğini aktaran Serap Günal, ret bildirimi yapan alıcılara ticari ileti gönderimini durdurmaları, bu izni alırken kanunun belirttiği şartlara uygun davranmaları ve mesaj içeriklerini de kanuna uygun olarak düzenlemeleri gerektiğini ifade etti. Kampanya içerikli kısa mesajlar gönderim sıklığına bağlı olarak en çok 'istenmeyen' ileti kapsamında yer alıyor. Günal, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB ortak girişimi ile IYS (Merkezi İleti Yönetim Sistemi) adı altında bir firma kurulduğunu anımsatarak, "2020 sonuna doğru tüm firmaların zorunlu olarak katılacağı, bazı Avrupa ülkelerinde de olan merkezi bir modele geçeceğiz. Bu model tüm tarafları kapsama alacak" ifadelerini kullandı.



Fatura ve abonelik için onay yok

Ahi Hukuk Bürosu'ndan avukat İlker Taner de, 'istenmeyen mesaj' olarak tanımlanan mesajların birer ticari elektronik ileti olduğunu belirterek, "Hizmet sağlayıcıların reklam amaçlı iletileri gönderebilmek için alıcıdan yani vatandaştan onay alması gerekmektedir. Devam eden abonelik, üyelik durumu, tahsilat, borç hatırlatma, satın alma tahsilat gibi durumlara ilişkin bilgilendirme içeren iletiler için onay alınmasına gerek yoktur. Vatandaşlar vermiş oldukları ticari elektronik gönderilmesi onayını istedikleri zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin reddedebilir.

Para cezası da veriliyor

Şikayet üzerine ileti başına bakanlık tarafından idari para cezası verildiğini anımsatan İlker Taner, "Yine alınan onaya aykırı şekilde ileti gönderilmesi ya da yasa gereği ileti içeriğinde yer alması zorunlu hususlara uyulmaması durumunda para cezası verilebiliyor. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 12 gereği aykırılığın türüne göre her bir ileti başına 1.000 TL ile 20.000 TL arasında değişen idari para cezası var. 2020 yılı için cezalar 1.899 TL'den başlıyor olacak. Bakanlık en son 2017 yılı rakamlarını açıkladı. O tarihte 12 milyon TL ceza kesildi" dedi.