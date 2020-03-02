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Gram altın 320 lira seviyelerinde

Gram altın 320,3 lira, çeyrek altın 520 lira ve Cumhuriyet altını 2.145 liradan işlem görüyor
 02 Mart 2020 10:40
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Gram altın 320 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 320,3 liradan alıcı buluyor.

Cuma günü dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki sert düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3 azalışla 316,2 liradan tamamladı.

Yeni haftaya değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 320,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 520 lira, Cumhuriyet altını da 2.145 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 2,8 değer kaybetmesinin ardından bugün Asya piyasalarında yüzde 0,8 artışla 1.603 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesiyle birlikte merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ifade etti.

Özellikle vadeli piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart ayındaki toplantıda yüzde 90 ihtimalle politika faizini 50 baz puan indirime gideceğinin fiyatlandığını kaydeden analistler, bu gelişmenin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının onsunda 1.625 doların direnç, 1.575 doların destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

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Anadolu Ajansı
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