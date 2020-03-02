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Boateng'in 'Come to Beşiktaş' dediği Balotelli'den yanıt

Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng, Mario Balotelli'ye sosyal medya üzerinden "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptı ancak İtalyan yıldız siyah beyazlıların kendisini istemediğini söyledi.
 02 Mart 2020 10:46
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Boateng'in 'Come to Beşiktaş' dediği Balotelli'den yanıt

Beşiktaş'ın devre arası transferi Kevin Prince Boateng ile eski takım arkadaşı Mario Balotelli arasındaki Instagram diyaloğu dikkatlerden kaçmadı.

"COME TO BEŞİKTAŞ" ÇAĞRISINA YANIT: BENİ İSTEMİYORLAR

Boateng, paylaşımına yorum yapan Mario Balotelli'yi Beşiktaş'a davet etti. İtalyan yıldızın, Boateng'e cevabı gündem oldu. Boateng Balotelli'ye "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) çağrısı yapmasının ardından Balotelli şu yanıtı verdi: "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor"

Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar Balotelli'yi takımlarında görmek istediklerine yönelik binlerce yorum yazarak İtalyan yıldızı takımlarına çağırdılar.
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