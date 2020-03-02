Günler sonra enkazdan canlı oğlak çıkarıldı
|02 Mart 2020 10:49
|Yazdır
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. 10 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde yaklaşık 100 haneli Gelenler Mahallesi'nde ayakta birkaç ev kalırken, diğerleri ise ahırlarla birlikte yıkıldı. Deprem günü annesiyle birlikte ahırda enkaz altında kalan oğlak, görevliler tarafından günler sonra canlı olarak çıkarıldı.
Enkazın altında kalan hayvanların leşlerini kaldırmak için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait özel kıyafetli ekipler, iş makinelerinin yardımıyla enkaz altında kalan hayvanların leşleri tek tek çıkarılarak kayıt altına alındıktan sonra açılan kireçli çukura gömülüyor. Gelenler Mahallesi'nde yaptıkları çalışmalar sırasında canlı bir oğlağı çıkaran görevliler, minik hayvanın ayakta kalması için büyük uğraş verdi. Hemen oğlağın ağzını ıslatmak için kar veren ekipler, daha sonra temin ettikleri sütü içirip sahibine teslim ettiler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Elazığ'da depremzede öğrenciler için ücretsiz okul servis hizmeti
02 Mart 2020 11:35
|Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı
02 Mart 2020 11:20
|Asker ıslanmasın diye şemsiye tutmuştu... Duygulandıran karenin hikayesi
02 Mart 2020 11:02
|Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmen botlarını zorla geri döndürdü
02 Mart 2020 10:31
|Doğu Anadolu'da 4 ilde 345 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
02 Mart 2020 10:02
|Metin Feyzioğlu kolunu kırdı
02 Mart 2020 08:40
|Göçmen tarifesi: Aksaray - Edirne 1500 TL
02 Mart 2020 08:29
|Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
02 Mart 2020 06:30
|Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı: Sıcaklıklar tırmanışta
02 Mart 2020 00:24
|TSK Güçlendirme Vakfına bağış kampanyası başlatıldı
01 Mart 2020 23:04