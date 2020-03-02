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Diyanet'ten nakil talebinde bulunacak personele duyuru

Diyanet İşleri başkanlığı atama ve nakil talebinde bulunacak personele ilişkin duyuru yayımladı
 02 Mart 2020 10:48
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Diyanet'ten nakil talebinde bulunacak personele duyuru

Diyanet İşleri başkanlığı atama ve nakil talebinde bulunacak personele ilişkin duyuru yayımladı.

2020 YILI ATAMA VE NAKİL TALEBİNDE BULUNACAK OLAN PERSONELLE İLGİLİ DUYURU

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği; 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din
hizmetler uzmanı, eğitim uzmanı, sayman ve şef unvanlarında görev yapan personelin istekleri üzerine görev veya yer değiştirme talepleri alınacaktır.

Bu madde kapsamında görev veya yer değiştirme talebinde bulunacak personelin;

1. Asgari ve azami hizmet süresi hesaplamalarını 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yapmaları,

2. Yukarıda zikredilen unvandaki personelden nakil talebinde bulunanların Başkanlığımız http://dibbys.diyanet.gov.tr web adresindeki "Personel Nakil Formu"nu ve DİBBYS'de bulunan Öz Geçmişim alanını ilçe müftülerinin ise buna ilaveten ekteki "İlçe Müftüleri Faaliyet Raporu"nu doldurarak müracaatta bulunmaları,

3. Nakil talebi için en fazla 10 yer tercihinde bulunmaları,

4. Mazeret sebebiyle nakil talebinde bulunacak olanların, mazeretlerine ilişkin belgeleri ilgili sisteme yüklemeleri ayrıca Başkanlığa göndermemeleri,

5. Söz konusu yönetmelik gereği, öncelikli olarak sınıf ve grup hizmetine tabi personelden 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla azami hizmet süresini tamamlayanların durumlarının değerlendirileceği,

6. Nakil talebinde bulunacak personelin ancak sistem üzerinde tanımlı olan münhal veya münhalleşebilecek yerleri tercih edebileceği,

7. Nakil taleplerinin değerlendirileceği tarihe kadar idari zaruretlere binaen atama yapılabileceği ve bazı yerlerin münhal hale gelebileceği,

8. Atama onay tebliği yapılan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62 ve 63 üncü maddelerinde zikredilen süreler içerisinde herhangi bir tekide mahal vermeksizin ayrılış başlayış işlemlerini yapması gerektiği, aksi takdirde ikinci bir yazışma yapılmaksızın haklarında gerekli idari işlemin yapılacağı,

9. 4 üncü sınıf ilçelerde asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftülerinin durumlarına uygun talepte bulunmaları,

10. Şube müdürü ve vaiz unvanlarında görev yapan personelin grubuna bakılmaksızın hali hazırda bulunduğu il haricinde daha önce görev yapmadığı diğer il veya ilçelerini tercih edebilecekleri,

11. Nakil talebinde bulunacak olan personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ilgili maddeleri dikkate alarak talepte bulunmaları,

Hususları personele önemle duyurulur.

NOT:

1- Nakil başvuruları ile ilgili hususlarda Başkanlığımızın kayıtları dikkate alınacak olup Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine uygun olmayan talepler işleme alınmayacaktır.

2-Atama ve nakil talebinde bulunacak personel kendi kullanıcı adı ve şifresi ile http://dibbys.diyanet.gov.tr adresine girerek müracaatlarını yapacaklardır.

3. Başkanlıkça nakil talep sonuçları http://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak olup bu duyuru haricinde ayrıca ilgililere yazılı cevap verilmeyecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Memurlar.Net
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