Vakıf Katılım'dan lojman satışına finansman desteği
|02 Mart 2020 11:20
|Yazdır
Vakıf Katılım, kamuya ait yaklaşık 50 bin adet lojmanın ihale yoluyla satışına finansman sağlayacak.
Vakıf Katılım açıklamasına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamuya ait yaklaşık 50 bin lojmanı ihale yoluyla satışa çıkardı. Vakıf Katılım, ev sahibi olmak isteyenler için hem finansman hem de tahsilat kolaylığı sağlayacak.
Bu kapsamda Vakıf Katılım ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında kamu lojmanlarının finansmanına yönelik protokol imzalandı. Protokole göre, Vakıf Katılım, peşin ödemeli satışlarda lojman satış bedellerini şubelerin yanı sıra İnternet Şube ve Mobil Şube kanallarından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına tahsil edebilecek.
- Cazip kar oranları
Açıklamaya göre, bakanlık ile imzalanan protokole göre, banka, lojmanların ihale yoluyla satışında konut finansman desteği de sağlayabilecek. Kamu lojmanı almak amacıyla finansman başvurusunda bulunanlar için kar oranını 60 ay için 0,79 olarak belirleyen Vakıf Katılım, 61 -120 ay arasında ise 0,89 kar oranından finansman kullandıracak.
- "Taşın altına elimizi sokarak sorumluluk üstlendik"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ülke ekonomisine katkı sunarken tabana yayılarak vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yardımcı olmak temel amacımız." ifadesini kullandı.
60 aya kadar uygulanan 0,79 oranın finansman açısından büyük avantaj sağlayacağını belirten Göktaş, şunları kaydetti:
"Lojmanların ihale yoluyla satışı hükumetimizin titizlikle yürüttüğü bir proje. Böylece başta memurlar olmak üzere binlerce kişi ev sahibi olma hayallerine kavuşacak. Biz de Vakıf Katılım olarak hem onların hayallerine ulaşmasına katkı sunmak hem de devletimizin satıştan elde edeceği gelire finansman desteği sağlamak istedik. Bu kapsamda katılım bankacılığının misyonu gereği taşın altına elimizi sokarak sorumluluk üstlendik."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yabancıların 2020'de en az 55 bin konut alması bekleniyor
27 Şubat 2020 20:56
|Hazine 3 milyar lira borçlandı
25 Şubat 2020 15:01
|TOKİ çekilişi ile ilk defa ev sahibi oldular
24 Şubat 2020 20:21
|Konut sektörü yatırımlarında 'aslan payı' afet konutlarının
23 Şubat 2020 16:58
|Elazığ'da depremzedeler için 180 konut yapılıyor
22 Şubat 2020 21:43
|Konut kredi hacminin yaklaşık yüzde 13 artması bekleniyor
22 Şubat 2020 11:25
|Ucuz konutta kura çekimi pazartesi başlıyor
22 Şubat 2020 07:25
|İkinci el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 35 arttı
21 Şubat 2020 11:42
|Faizde tek haneye adım adım
20 Şubat 2020 18:33
|Faizsiz fon geliyor
19 Şubat 2020 18:23