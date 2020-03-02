Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı
Bursa'da özel bir halk otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan ve içinde 10 yolcu bulunan otobüste korku dolu anlar yaşandı.
|02 Mart 2020 11:20
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Alınan bilgiye göre, olay merkez Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi'nde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi.
Heykel Küçükbalıklı hattında çalışan özel halk otobüsü bilinmeyen bir sebeple motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü yolcuları hemen tahliye ederek muhtemel bir facianın önüne geçerken olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi
Otobüs alev topuna dönerken, yangın çevredeki bir işyerine de kısmen zarar verdi. Büyükşehir itfaiye ekipleri yangını 10 dakika içinde kontrol altına alırken, geriye demir yığınları kaldı.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatırken, polisler de sürücünün ifadesini aldılar. Soruşturma sürüyor.
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